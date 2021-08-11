"Нашим завданням було взяти три очки, ми це зробили. На жаль, створивши безліч моментів, ми забили лише двічі. Завжди, коли ти не відзначаєшся, суперник отримує впевненість, усвідомлює, що може зачепитися за рахунок. Минай це і робив, вони інколи контролювали м'яч добре, намагалися зловити нас на контратаках. Ми мали краще реалізовувати моменти, які ми створили.

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Відсутність Жерсона Родрігеса? Це пов'язано з тим, що у нас багато гравців в обоймі. Містер учора сказав на зборах, що всім буде давати грати. Ми тому і граємо по два матчі на тиждень. І суперників у спарингах Містер підбирає сильних, щоб через ігри готуватися і до чемпіонату України, і до єврокубків. Це нормальна ротація, коли, маючи 25 польових гравців, ти розподіляєш ігрове навантаження на всіх.

Здоров'я Мірчі Луческу? Містеру стає з кожним днем ​​краще. Учора він відвідав базу, провів теоретичні збори, відеотеорію. Потім він повернувся до лікарні, сьогодні був на грі. Дуже сподіваємося, що 12 серпня після обіду його випишуть з лікарні і він приєднається до нас.

Денис Гармаш на позиції центрфорварда? Містер хотів перевірити, як він діє на цій позиції і на зборах. Ми це перевіряли. Але не думаю, що це надовго. Поки він виконує той обсяг роботи, який вимагає від нього Луческу. За цей час підтягнуться наші нападники, які зараз не в формі. Все можливо, але для того, щоб грати постійно, потрібно доводити на тренуваннях та в іграх. Хто зменшить до себе вимоги, той, звичайно, відразу залишається за бортом. Здорова конкуренція, гратимуть ті, хто найкраще підходить під ігрову схему Мірчі.

Шахтар витратив чимало на трансфери? Я не рахую гроші іншої команди, не знаю, скільки вони витратили. Ми тренуємося, налаштовуємося на всіх суперників – і в чемпіонаті, і в Кубку, і в єврокубках. Для нас усі ігри важливі. Я не маю права коментувати чиїсь покупки. Ми маємо дивитися на себе, відштовхуватися від своєї гри", – цитує Караса офіційний сайт Динамо.

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