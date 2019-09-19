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Динамо – Мальме: Цыганков дороже всей команды соперника киевлян в Лиге Европы

11:00 81 Читати українською
Динамо – Мальме: Цыганков дороже всей команды соперника киевлян в Лиге Европы
Динамо готовится к битве в Лиге Европы / Фото ФК Динамо

Подопечные Алексея Михайличенко по всем показателям преобладают над Мальме, но поможет ли это Динамо одержать победу в первом туре группового этапа ЛЕ – вопрос открытый.

 

Финансовая пропасть между Динамо и шведским Мальме впечатляет. Суммарная стоимость игроков киевского клуба составляет 97,8 млн евро, сообщает авторитетный портал Transermarkt.de.

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Зато если соперник вице-чемпиона Украины решит сегодня продать всех своих футболистов, то получит за них только 19,7 млн евро.

Самым дорогим игроком команды Михайличенко является 21-летний вингер Виктор Цыганков (20 млн евро). Наибольшей трансферной ценностью Мальме является 29-летний хавбек Андерс Кристиансен (1,5 млн).

Кажется, что фаворит очевиден, но, к сожалению или к счастью, в футболе не все решают деньги.

Встреча Динамо и Мальме состоится 19 сентября на НСК Олимпийский. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

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Лига Европы Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Динамо Киев - Мальме Андерс Кристиансен Андерс Кристиансен Виктор Цыганков Виктор Цыганков Динамо Киев Динамо Киев Мальме Мальме
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