Динамо – Мальме: Циганков дорожчий за усю команду суперника киян у Лізі Європи

Підопічні Олексія Михайличенка за всіма показниками переважають Мальме, але чи це допоможе Динамо здобути перемогу в першому турі групового етапу ЛЄ – питання відкрите.

Фінансова прірва між Динамо та шведським Мальме вражає. Сумарна вартість гравців київського клубу становить 97,8 млн євро, повідомляє авторитетний портал Transermarkt.de.

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Натомість якщо суперник віце-чемпіона України вирішить сьогодні продати усіх своїх футболістів, то отримає за них лише 19,7 млн євро.

Найдорожчим гравцем команди Михайличенка є 21-річний вінгер Віктор Циганков (20 млн євро). Найбільшою трансферною цінністю Мальме є 29-річний хавбек Андерс Крістіансен (1,5 млн).

Здається, що фаворит очевидний, але, на жаль чи на щастя, у футболі не все вирішують гроші.

Зустріч Динамо та Мальме відбудеться 19 вересня на НСК Олімпійський. Стартовий свисток пролунає о 20:00.

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