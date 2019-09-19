Динамо – Мальме: анонс матча Лиги Европы

Киевское Динамо принимает шведский Мальме в первом туре группового раунда Лиги Европы 2019/20. Анонс матча читайте на "Футбол 24".

Динамо – Мальме

19 сентября, 19:55. Киев, НСК Олимпийский

Главный арбитр: Александар Ставрев (Северная Македония)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

В последнее время кризисом Динамо никого не удивишь, но сейчас киевская команда упала настолько низко, что тревогу бьют самые большие оптимисты. После вылета из Лиги чемпионов руководство сменило тренера – на место Александра Хацкевича пришел Алексей Михайличенко.

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Впрочем, ситуация не улучшилась, футболисты даже не пережили эмоциональный всплеск от такой перестановки. Безвыигрышная серия Динамо достигла 6 матчей, "бело-синие" установили ряд антирекордов. Хуже всего, что нет тенденции к улучшению, не видно, за счет чего результаты могут пойти вверх.

У Динамо проблемы со всем: ужасный выход из обороны, позиционные атаки не доводятся до ударов, структура прессинга просто отсутствует. И изменение схемы, и ротация группы атаки от Михайличенко бесполезны. Киевляне теряют очки в матчах с Олимпиком и Зарей, проигрывают Десне, а не возникает ощущения сенсации – все закономерно. Даже противоречиво незасчитанные голы в двух предыдущих поединках не могут быть оправданием.

К старту в Лиге Европы Динамо подходит на 6 месте в УПЛ с 13-очковым отставанием от лидера. Алексей Михайличенко признает провал, просит прощения у болельщиков и уверяет, что дальше будет лучше. С таким утверждением трудно не согласиться – воскресное поражение от Десны на Олимпийском выглядит абсолютным дном, снизу не постучат.

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Главный тренер сказал, что после этого важно восстановиться психологически. Сергей Сидорчук раскрыл детали – команда имела серьезный мужской разговор с разбором полетов. Можно поверить капитану, что он завершился успешно. На предматчевой тренировке царила позитивная атмосфера: футболисты получали удовольствие от упражнений, Гармаш шутил, Вербич и Кендзера вдохновенно пытались друг друга превзойти.

Мальме наоборот сейчас на ходу: за 23 тура чемпионата Швеции команда потерпела лишь два поражения. Соперник Динамо идет на третьем месте Аллсвенскан, сохраняя шансы на чемпионство – 3 очка отставания от лидера. Настроение перед выездом в Киев хорошее, ведь в этот уик-энд удалось обыграть Норчепинг.

Мальме – квалифицированная команда, не слабее предыдущих оппонентов Динамо на внутренней арене. Средний возраст коллектива – почти 30 лет. Это одновременно козырь (опыт) и недостаток (уязвимость к быстрым атакам) "голубых". Среди лидеров Мальме нужно выделить капитана Маркуса Розенберга, поигравшего за Вердер, Аякс и Вест Бромвич.

На пути в групповой этап Лиги Европы шведы прошли 4 раунда квалификации, выбив Баллимена Юнайтед, Домжале, Зриньски и Бней Иегуда. Розенберг в этих поединках забил 5 голов – он опасен даже в свои 36.

Главное достижение в истории Мальме – выход в финал Кубка чемпионов-1978/79, где титул забрал Ноттингем Форест. На пути к тому мюнхенскому финалу шведы выбили из турнира Динамо (ничья 0:0 в Украине и победа 2:0 дома). Соперники встречались в новейшей истории полгода назад на зимних тренировочных сборах – спарринг завершился нулевой ничьей.

Динамо точно не поможет в центре обороны дисквалифицированный Никита Бурда. Денис Попов возвращается к тренировкам, но сегодня не сыграет. Поэтому пару Тамашу Кадару составит или Артем Шабанов, или Сергей Сидорчук. Не явится на поле Миккель Дуэлунд, у которого рецидив травмы. Зато другой атакующий хавбек Николай Шапаренко работает в общей группе.

Скорее всего, будут изменения в опорной зоне киевлян. В последних матчах там выходил Мохаммед Кадири, однако вчерашнюю тренировку он пропустил. Интригует также левый фланг атаки, где за место в основе с Беньямином Вербичем борется лучший игрок команды на данный момент Карлос Де Пена. А еще есть Жерсон Родригес – люксембуржец также может сместиться на фланг, учитывая возвращение в центр атаки Артема Беседина и наличие Франа Соля.

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Ориентировочные составы команд

Динамо: Бойко – Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко – Шепелев – Цыганков, Буяльский, Гармаш, Вербич – Беседин.

Мальме: Далин – Ларссон, Бенгтссон, Сафари – Бергет, Кристиансен, Баширу, Левицки, Риекс – Розенберг, Антонссон.

Слова тренеров

Алексей Михайличенко, главный тренер Динамо:

Мы заслужили такое отношение от болельщиков. Только своей игрой можем вернуть их доверие. Физическое состояние футболистов, на мой взгляд, позволяет достигать результата. Каждому пропущенном голу предшествует как минимум три ошибки. Жаль, что сейчас нас за каждую ошибку наказывают, а мы – прощаем соперников. Должно быть наоборот.

Уве Реслер, главный тренер Мальме:

Надеюсь, что нам удастся провести хороший матч на фантастическом стадионе против одной из сильнейших команд Европы. Динамо занимает в рейтинге 25 место, рядом с Бешикташем. Если нам повезет, то можем сыграть хорошо. Да, мы не являемся фаворитами, но это, может, не так уж и плохо.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1