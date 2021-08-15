"Для нас этот спарринг не имеет значения. Конечно, результат всегда важен, но я считаю, что важнее результата тот факт, что Мистеру удалось договориться с чемпионом Италии о проведении матча.

Динамо – Интер – 0:3 – видео голов и обзор матча

Нам это важно для того, чтобы мы приспособились играть по графику через два дня на третий. Очень трудно наши сборники входили в сезон, и многие до сих пор не набрал своих кондиций. Большинство людей, которые представляли сборную – это футболисты Динамо.

Но используя ротацию и готовя всех к одинаковому функционального состояния, Луческу хочет, чтобы ребята к Лиге чемпионов подошли в боевой готовности и не боялись таких команд, как Интер, чтобы у них не тряслись ноги. У нас многим еще по 18-19 лет.

Фрагментами игра была неплохой, но, конечно, Интер – суперкоманда, за которую играют звезды. Нам пока трудно играть на равных с такими коллективами", – заявил Суркис в комментарии Профутбол Digital.

К слову, уже в среду, 18 августа, киевляне сыграют с Ингульцом в четвертом туре Премьер-лиги.

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