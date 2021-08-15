"Для нас цей спаринг не має значення. Звичайно, результат завжди важливий, але я вважаю, що важливіший за результат той факт, що Містеру вдалося домовитися з чемпіоном Італії про проведення матчу.

Динамо – Інтер – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Нам це важливо для того, щоб ми пристосувалися грати за графіком через два дні на третій. Дуже важко наші збірники входили в сезон, і багато хто досі не набрав своїх кондицій. Більшість людей, які представляли збірну, – це футболісти Динамо.

Але використовуючи ротацію і готуючи всіх до однакового функціонального стану, Луческу прагне того, щоб хлопці до Ліги чемпіонів підійшли в бойовій готовності і не боялися таких команд, як Інтер, щоб у них не тряслися ніжки. У нас багатьом ще по 18-19 років.

Фрагментами гра була непоганою, але, звичайно, Інтер – суперкоманда, за яку грають зірки. Нам поки важко грати на рівних з такими колективами", – заявив Суркіс у коментарі Профутбол Digital.

До слова, вже у середу, 18 серпня, кияни зіграють з Інгульцем у четвертому турі Прем'єр-ліги.

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