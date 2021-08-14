Товарищеский матч

Динамо – Интер – 0:3

Голы: Барелла, 13, Джеко, 34, Сенси, 60

Киевляне не сумели ничего противопоставить чемпиону Италии. Уже в дебюте игры Николо Барелла завершил роскошную комбинацию "нерадзурри". До перерыва Эдин Джеко, который пришел из Ромы, удвоил счет, поразив пустые ворота. Интересно, что на момент начала игры 35-летний босниец еще не подписал контракт с Интером.

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Во втором тайме Динамо так и не сумело забить хотя бы гол, зато пропустило в третий раз. Точный удар в свой актив записал Стефано Сенси. 3:0 – уверенная победа команды Симоне Индзаги, которая сыграла на две головы выше чемпиона Украины.