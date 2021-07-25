Динамо – Газіантеп: стартові склади і онлайн-відеотрансляція матчу
У рамках тренувального збору київське Динамо проведе спаринг з турецьким Газіантепом. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Динамо – Газіантеп розпочнеться о 18:00 за київським часом. Товариський поєдинок чемпіона України можна переглянути онлайн на клубному YouTube-каналі "біло-синіх" безпосередньо в цій новині.
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Стартові склади команд:
Динамо: Бойко – Тимчик, Сирота, Попов, Миколенко – Караваєв, Шапаренко, Андрієвський, Лєднєв, Сідклей – Гармаш
Газіантеп: Гювенч, Джілободжі, Ерсой, Тошка, Джефферсон, Діко, Ольковскі, Ніяз, Пехліван, Сагал, Максім
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