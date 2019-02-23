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Динамо – Челси: стало известно, когда билеты поступят в свободную продажу

12:24 140 Читати українською
Динамо – Челси: стало известно, когда билеты поступят в свободную продажу
ФК Динамо

Динамо сыграет с Челси в матче 1/8 финала Лиги Европы, вскоре болельщики киевлян смогут приобрести билеты на домашний матч.

В воскресенье, 24 февраля, в 10:00 начнется онлайн-продажа билетов на матч 1/8 Лиги Европы Динамо – Челси. С 14:00 понедельника, 25 февраля, билеты будут доступны в кассах возле Олимпийского и стадиона Динамо им. Валерия Лобановского.

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Распространение билетов будет осуществляться в следующих ценовых категориях: 50, 100, 200, 300, 350, 400, 800 и 1000 гривен, сообщает официальный сайт Динамо.

Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы киевский клуб встретится с Челси. Первый поединок состоится 7 марта на Стэмфорд Бридж, ответный матч сыграют 14 марта, начало игры в 19:55.

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Лига Европы1/8 финала

Динамо Киев - Челси: Четверг 14 марта 2019

Динамо Киев
до матча
19
дн
:
8
час
:
8
мин
Челси
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