Леоненко оценил шансы Динамо на проход Челси

Экс-нападающий Динамо Виктор Леоненко поделился впечатлениями от результата жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для киевлян.

"Челси для Динамо не худший вариант. Как видим, команда Сарри сейчас "провисает". Это такой же Челси, как выпадал киевлянам при Реброве, который все обыгрывали в АПЛ. Тогда с англичанами мы тоже неплохо сыграли – вничью на своем поле.

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Во-первых, с Челси можно играть. Во-вторых, сыграйте хорошо и, может быть, товарищ Абрамович кого-то из Динамо возьмет. Даже мои коты знают, что Челси – это площадка. Пожалуйста, показывайте себя. Не с Олимпиакосом, хотя и с ним динамовцы себя не проявили.

Можно ли Челси обыгрывать? Если брать матч Динамо против Олимпиакоса, то вряд ли. Два момента было как у нас, так и у них. По игре греческая команда выглядела лучше. Хотя поединок напоминал качели.

Конечно, если Динамо пройдет Челси, то это будет эйфория. Хотя поезжайте в Лондон и почитайте, что пишут о команде Сарри", – цитирует Леоненко FootBoom.

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