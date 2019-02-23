Динамо – Челсі: стало відомо, коли квитки надійдуть у вільний продаж

Динамо зіграє з Челсі у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, невдовзі вболівальники киян матимуть змогу придбати квитки на домашній матч.

У неділю, 24 лютого, о 10:00 розпочнеться онлайн-продаж квитків на матч 1/8 Ліги Європи Динамо – Челсі. З 14:00 понеділка, 25 лютого, квитки будуть доступні у касах біля Олімпійського та стадіону Динамо ім. Валерія Лобановського.

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Розповсюдження квитків буде здійснюватись у наступних цінових категоріях: 50, 100, 200, 300, 350, 400, 800 та 1000 гривень, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу Ліги Європи київський клуб зустрінеться з Челсі. Перший поєдинок відбудеться 7 березня на Стемфорд Брідж, матч-відповідь зіграють 14 березня, початок гри о 19:55.

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