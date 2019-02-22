"Бойко vs Ігуаїн знову – може, він таки завершить кар'єру?": реакція соцмереж на непросте жеребкування ЛЄ для Динамо

Динамо Київ зіграє проти Челсі в матчах за право вийти в 1/4 фіналу Ліги Європи 2018/19. "Футбол 24" зібрав реакцію вболівальників і журналістів.

Отож, Динамо проти Челсі в 1/8 ЛЄ – за іменами один із найгірших сценаріїв для команди Хацкевича. В історії киян було 2 дуелі з лондонськими "синіми" і жодної перемоги – це ще в ЛЧ за часів тренерства Реброва. Зовсім нещодавно Мауріціо Саррі приїжджав в Україну з Наполі і програвав тут Шахтарю в Лізі чемпіонів – в Неаполі реванш взяв, але вилетів з головного єврокубка. Як то буде цього разу?

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Журналіст Артур Валерко згадує, що спільного, крім клубних кольорів, є в киян і лондонців. А ось він – нинішній головний тренер зірної України Андрій Шевченко, який пограв і за Динамо, і за Челсі. Жереб імені Шеви?

Вболівальники загалом налаштовані не дуже оптимістично, але знаходять певний позитив: криза Челсі, гра резервістами в ЛЄ і важка прохідність автобусів. Хацкевич, в принципі, може не телефонувати Моурінью, як радять вболівальники. Ну, і очікуємо ще заповненіший стадіон. Якщо на Олімпіакос прийшло 50 тисяч, то що вже казати за Челсі.

Динамо-Челси. Каким бы фаворитом вторые не были, но у киевлян шанс есть. Челси в кризисе + в ЛЕ не играю многие лидеры. Нужно в Англии поставить автобус что б сохранить шанс на домашний матч где будет 100% аншлаг. В этом сезоне Челси тяжело даются автобусы .Хацкевич звони Моуру. — Влад (@Miraggggggge) 22 лютого 2019 р.

Чиї проблеми переважать?

У Челсі зараз проблеми з грою... хоча у Динамо проблеми з грою завжди... Буде цікаво. — Nadyeyin Dmytro (@NadyeyinDmytro) 22 лютого 2019 р.

Ще трохи скепсису

Скоріше прибульці захоплять Землю, ніж Динамо пройде Челсі. — Оlegotron_Ukraine (@LegotronU) 22 лютого 2019 р.

І твоє обличчя, коли дізнався про зустріч з Челсі. Піваріч, до слова, Динамо не допоможе, бо травмований, але ж є Миколенко!

Мое лицо когда узнал что играем с Челси pic.twitter.com/8JMBoAOvDw — Vitalii Kravchenko (@kravchenkoVi) 22 лютого 2019 р.

Журналіст Артем Франков, який вболіває спочатку за Динамо, а відразу потім за Челсі, буде розриватись, однак із симпатіями вже визначився. А й справді, "якщо не проходити їх зараз, то коли ж?!" Вболівальник у відповідь відверто натякає, що розгромна поразка Шахтаря від Айнтрахта це гірше, ніж потенційний виліт від клубу Абрамовича.

ну і краще вже вилітати від Челсі ніж від Айнтрахта — Ihor (@pro_schuk) 22 лютого 2019 р.

До речі про росіян. УЄФА розводив нас з ними, розводив та не розвів.

Как не разводили российские и украинские команды в #ЛигаЕвропы, а Киеву достался Челси Абрамовича — Евгений Федоров (@fefkin) 22 лютого 2019 р.

У Челсі проблеми не лише ігрового характеру. Санкції щодо російського олігарха боляче вдаряють по клубу, а тут ще й трансферний бан від ФІФА.

Daily Mail: Роман Абрамович більше не зацікавлений у розвитку столичної команди. 52-річний бізнесмен має проблеми з англійською візою і з цієї причини не має дозволу на діяльність на території Сполученого Королівства pic.twitter.com/zEAy8lEj7K — Брутальний Футбол ️ (@brutfoot) 22 лютого 2019 р.

І куди ж дітись від легендарної історії про обіцянку Гонсало Ігуаїна завершити кар'єру, якщо Наполі не пройде Дніпро. І тут можна згадати про Неаполь! Тепер Денис Бойко за Динамо, а аргентинець за Челсі.

Утім у Лізі Європи основним на позиції дев'ятки є чемпіон світу Олів'є Жиру.

До речі, після розкішної гри Бойка проти греків у Києві згадали саме Наполі, який Дніпро зупинив і завдяки цьому голкіперу. Тож кому, як не Денису, знову завершувати кар'єру Гонсало.

Найкращий матч Бойка після Наполі #ДинамоОлімпіакос — Роман Бебех (@roman_bebekh) 21 лютого 2019 р.

Кирило Крижаноський вірить у те, що шанси є: "Суто моя думка. Динамо здатне нав'язати супернику боротьбу. Киян ніхто не засудить за поразку в двораундовій дуелі, а з огляду на проблеми Челсі в плані організації гри – страху бути взагалі не повинно.

Спокій і концентрація, повна самовіддача і грамотне використання слабкостей суперника – ключ до успіху. Так, Челсі буде великим фаворитом і статус однієї з топ-команд Англії буде психологічно тиснути на динамівців. Але не все безнадійно, як може здаватися на перший погляд".

Трошки політичного гумору. Час такий. Український фанат Челсі відзначив цікавий факт президентства Петра Порошенка.

Реакція фанів під твітом Динамо про жеребкування. pic.twitter.com/GkJ4I5PdtX — Kirill Danchenko ‍ (@wkjriksmf) 22 лютого 2019 р.

Агент і вболівальник Динамо В'ячеслав Заховайло чекає великого матчу: "Нам нема чого втрачати. Захмарна мотивація гравців Динамо гарантована. Дисципліна і самовіддача – б'є клас...Добре, що змогли уникнути на цій стадії іспанців та італійців. Британський стиль і організація гри для нас зручніші".

Блогер Сергій Тищенко вважає, що це "дуже поганий жереб для Динамо", бо "Челсі зараз у кризі, тому будь-яка перемога для них зараз – дуже важлива. Із сильними суперниками поки показати себе не виходить, тому будуть зганяти злість на слабших командах.

Челсі зараз бореться за зону ЛЧ в АПЛ. Арс та МЮ можуть поставити Челсі на 5-6 місце. ЛЄ може стати шансом потрапити наступного сезону в ЛЧ. Крісло під Саррі хитається. Думаю, що він не втримається. Азар хоче піти. Ситуація із Вілліаном не зрозуміла.

Тому ж Циганкову потрібно себе показати, якщо він хоче піти. Матч проти Челсі – це шанс не тільки для Віті себе проявити. Усе це шанси для Динамо. За стилем гри Челсі — підходить для киян. Головне залишити шанси після гри в Лондоні. У Києві все може бути.

Тут важливо, що в разі вльоту Челсі ніхто не скаже кривого слова. Всі розуміють, що пройти такого суперника буде непросто. Тому у плані психології – простіше, ніж умовна Славія чи Динамо Загреб".

Шахтар у Манчестері, Ворскла в Лондоні, тепер Динамо також у столиці. Не єврокубковий сезон, а якась постійна подорож до Англії. Зможуть кияни перервати серію невдач інших українських клубів?

Yes yes yes! Another Ukrainian club in England this season! https://t.co/uALZQAoN8R — Zorya Londonsk Weekly (@ZoryaLondonsk) 22 лютого 2019 р.

Усі серії колись закінчуються. Може, зараз і Динамо впорається з Челсі вперше в історії.

All records come to an end! https://t.co/9HGDuwQCNf — Zorya Londonsk Weekly (@ZoryaLondonsk) 22 лютого 2019 р.

А тим часом деякі іноземні вболівальники вже жартують, що киянам щастить завжди отримувати легкий жереб.

dynamo kiev always getting the easy draws — Souvlaki (@red_fly10) 22 лютого 2019 р.

Вербіч не зможе зіграти в Лондоні через прикру жовту картку в матчі з Олімпіакосом, отриману за надто емоційну спробу захистити партнера Циганкова. Однак Беньямін все одно чекає дуелі з великим нетерпінням. Що ж, ми теж!

Shame I can’t play first game but still,looking forward to this a lot... https://t.co/4Z0wTP8gul — Benjamin Verbič (@BenjaminVerbic) 22 лютого 2019 р.

"Челсі? Нічого страшного я не бачу". Мирон Маркевич – про жереб для Динамо і закономірне фіаско Шахтаря