Динамо – Челси: бригада арбитров из Германии будет работать на матче Лиги Европы

Стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Челси.

УЕФА назвал бригаду арбитров на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Челси.

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Главным арбитром будет 37-летний Тобиас Штилер. На линиях ему будут помогать Майк Пикель и Кристиан Гиттельманн. Дополнительные рефери – Марко Фритц и Харм Осмерс. Четвертый арбитр – Ян Зайдель.

Отметим, что Штилер работал на матче Лиги Европы сезона 2016/17 между Шахтером и Брагой. Тогда "горняки" в родных стенах победили со счетом 2:0, но доигрывали матч в меньшинстве. На 48-й минуте поединка Штилер показал вторую желтую карточку Фреду.

Напомним, Динамо в первом матче на Стэмфорд Бридж без шансов проиграло Челси со счетом 0:3. Ответный матч сыграют в четверг, 14 марта на НСК Олимпийский.

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