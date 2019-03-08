"У футболі можливо все, крім камбеку Динамо", або Шевченко повернувся: англійські ЗМІ про матч киян з Челсі в ЛЄ

Динамо безславно поступилось Челсі в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Англійські ЗМІ не жаліли команду Хацкевича і не вірять в її шанси на диво.

Челсі розгромив Динамо легко, яскраво і без будь-яких проблем. Що Олександр Хацкевич хотів запропонувати своєму візаві Мауріціо Саррі, залишилось загадкою. У нашій пресі вже почали шукати винних серед гравців. Ах, дійсно, це все тому, що 10 українців вийшли у стартовому складі, багато з яких годяться за віком ще для молодіжної збірної. Не тому, що кияни своєю тактикою, ідеологією тренерського штабу давно до такого йшли, витискаючи максимальні результати при мінімальній кількості моментів. Ні, в усьому винна молодь. Скажіть це Аяксу та Манчестер Юнайтед, молоді таланти яких допомогли створити диво-камбеки в матчах Ліги чемпіонів цього тижня. Або тому ж 18-річному кілеру останніх хвилин Хадсон-Одою, якого хоче Баварія. А поки ми наводимо огляд реакції англійських ЗМІ на фіаско української команди.

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Daily Mail: Game over, долю протистояння також вирішено

"Якщо ви замислюєтеся, чому я не розповів вам про хоч якісь моменти Динамо, це тому, що їх не було", – такими словами на 60-й хвилині коментатор видання оцінив гру киян попереду. Київ запропонував дуже мало в нападі, а в захисті не міг впоратись з темпом і шириною атак господарів. Челсі провів сенсаційний матч, довівши, що кризу кількох матчів подолано. Гру було завершено, а також, безумовно, вирішено і долю протистояння, коли юнак Хадсон-Одой забив третій м'яч у матчі і свій 4-й у сезоні. Фанати "синіх" не можуть зрозуміти, чому він не грає в кожному матчі.

Ці 3 перемоги за 10 днів змінили обличчя правління Саррі після травматичної поразки у фіналі Кубка ліги від Манчестер Сіті. На папері здавалось, що Динамо може завдати проблем Челсі, який проводив 7-й матч за 18 днів. Команда двічі обіграла Ренн, який бив Арсенал. Лондонцям довелось поберегти декількох гравців основи, тому поза основою опинились: Рюдігер, Аспілікуета, Канте, Азар, Ігуаїн. Челсі переміг з різницею у 3 голи, але могло бути і 6. Київ виглядав покірним і обмеженим.

Цей надзвичайний тиждень показав нам, що у футболі жодна перевага не може сприйматись як гарантія. Незалежно від клубу чи стадії змагань – ніхто не може почуватись у безпеці. Однак, здається, ми знайшли виняток. Челсі тотально домінував над Динамо, яке не виявило ніяких проявів відваги та якості, необхідних для зміни результату. До 73-ї хвилини у них навіть одного удару по воротах не було. Єдиною загрозою для лондонців здається їхна самозаспокоєність, як в епізоді, коли гравці виключились, а Сідклей не використав золотий шанс.

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Видання також відзначає, що Шевченко повернувся на Стемфорд Брідж. Головний тренер збірної України, котрий починав і завершував кар'єру в Динамо, тепло поспілкувався з друзями у віп-ложі стадіону іншої своєї колишньої команди, де відіграв 3 роки. Зокрема, на фото фігурує людина, дуже схожа на екс-боса Металіста Ярославського.

London Evening Standard: Між командами чітка прірва

Саррі зробив 6 змін у команді, яка почувалась "фізично і психічно виснаженою". Незважаючи на це, Челсі домінував над Динамо, яке вирішило сидіти неймовірно глибоко. У такий спосіб вони запросили до себе господарів, які швидко відкрили рахунок. Між цими двома командами проглядалась чітка прірва, і ще до перерви лондонці могли відправити суперника спати. Динамо дуже страждало від маневрів Жиру. Киянам пощастило, що VAR не застосовують у Лізі Європи, коли Кендзьора збивав Педро у своєму штрафному.

Якимсь дивом гості зуміли піти на перерву лише з рахунком 0:1. Це заслуга Бойка, що команда ще залишалась у грі. Потрібно було зробити щось особливе, щоб знову прошити цього воротаря з його відмінною формою. Вілліан виконав це, пробивши зі штрафного. 3:0, але рахунок міг бути більшим. Щось дуже схоже трапилось 4 роки тому. Єдина різниця між тими матчами з Динамо полягала в тому, що тепер Челсі вів у рахунку. Цей гол дав сплеск команді Саррі. Однак, правду кажучи, лондонці мали забезпечувати собі вихід у чвертьфінал, якби не жахлива реалізація.

The Guardian: Динамо створить більше проблем у Києві, але не виглядає командою, здатною на камбек

Челсі розірвав суперника. Важка ніч Кендзьори, який виглядав пасажиром, що постійно змушений був наздоганяти суперників. Педро та Вілліан, хлопці, яким за 30, чиї контракти завершуються наступного року, розібрали Динамо на запчастини своїм темпом і технікою, довівши, що їх рано списувати. А потім настав час молодих, виходу на заміну яких вимагав стадіон. Якимсь дивом рахунок тримався 2:0, а хвилини спливали. І ось 23-річний Лофтус-Чік віддає пас на 18-річного Хадсон-Одоя, і той втретє розриває сітку воріт Бойка, ставлячи Челсі однією ногою у чвертьфінал.

Цей юнак, можливо, отримав вигоду від того, як досвідченіші Педро та Вілліан шматували наївну і панічну оборону киян, але він заслужив на більше шансів. Лише спритність Бойка і марнотратність лондонців могли милувати Динамо від погрому, оскільки цей клуб не показав жодної загрози в атаці та повертався додому, стогнучи. Команда Хацкевича неодмінно створить більше проблем вдома на Олімпійському, але навіть після тижня неймовірних камбеків у єврокубках вона не виглядає здатною повторити щось подібне. Челсі вперше з листопада виграв 3 матчі поспіль і може готуватись до 1/4 фіналу.

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Челсі здобув третю перемогу за 9 днів, але перевага в рахунку мала бути значно більшою. "Сині" змарнували безліч шансів, а український воротар Денис Бойко видав натхненну гру. Педро мав серйозні підстави претендувати на пенальті, але й у Динамо були вагомі претензії до судді після того, як подача з флангу зачепила руку Алонсо у стрибку. Це був рідкісний випадок, коли Київ пішов у напад.

Приймаючи команду з обмеженими можливостями, в якої залишився лише 1 готовий до гри форвард, Челсі домінував від початку до кінця. Динамо вийшло на гру з ультра-захисною тактикою, що мала на меті не давати грати супернику. Київ виявляв невеликий намір атакувати навіть після гола Педро. Челсі почувався надзвичайно комфортно. Заміни Саррі надихнули на нові голи – їх мали забивати ще раніше.

Промах Лофтус-Чіка з кількох метрів, здавалось, залишав Динамо проблиски надії на матч-відповідь наступного четверга, але гол на останній хвилині закріпив командирські позиції Челсі, який уже зробив достатньо, аби пройти далі. Київ лише на короткий період загорівся, коли "сині" втратили концентрацію і сили, але господарі перегрупувались і пригальмували суперника.

І ще декілька цікавих статистичних фактів від Opta. Гольова серія Челсі в єврокубках на Стемфорд Брідж триває 36 матчів. Востаннє лондонці не забивали ще Манчестер Юнайтед у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 2010/11, поступившись 0:1. Динамо не виграє вже 10 поспіль перших матчів плей-офф Ліги Європи (6 нічиїх і 4 поразки). Челсі забив уже 4 голи зі штрафних ударів у рамках ЛЄ 2018/19 – на 3 більше, ніж будь-яка інша команда. Педро відзначився 2-ма голами за останні 3 матчі. Це стільки ж, скільки за попередні 16. Вілліан забив 11 голів зі штрафних в усіх турнірах – з моменту його приходу в Челсі жоден інший гравець АПЛ не може похвалитись кращим результатом.

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