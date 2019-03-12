Динамо – Челсі: бригада арбітрів із Німеччини працюватиме на матчі Ліги Європи

В першому матчі Динамо поступилося з рахунком 0:3

Стала відома бригада арбітрів, яка буде обслуговувати матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо та Челсі.

УЄФА назвав бригаду арбітрів на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо – Челсі.

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Головним арбітром буде 37-річний Тобіас Штілер. На лініях йому допомагатимуть Майк Пікель та Крістіан Гіттельманн. Додаткові рефері – Марко Фрітц і Харм Осмерс. Четвертий арбітр – Ян Зайдель.

Зазначимо, що Штілер працював на матчі Ліги Європи сезону 2016/17 між Шахтарем та Брагою. Тоді "гірники" у рідних стінах перемогли з рахунком 2:0, але догравали матч у меншості. На 48-й хвилині поєдинку Штілер показав другу жовту картку Фреду.

Нагадаємо, Динамо у першому матчі на Стемфорд Брідж без шансів програло Челсі з рахунком 0:3. Матч-відповідь зіграють у четвер, 14 березня на НСК Олімпійський.

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