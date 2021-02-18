Только вчера правительство Украины приняло решение о разрешении болельщикам посещать футбольные матчи. Следовательно, на поединок Лиги Европы Динамо – Брюгге пришло несколько сотен зрителей.

Динамо – Брюгге: онлайн-трансляция матча 1/16 Лиги Европы

Конечно не обошлось и без ультрас киевлян. Они не могли похвастаться численностью, но не упустили возможность выразить свое несогласие с руководством клуба в целом и присутствием в команде Мирчи Луческу в частности.

Самые активные сторонники Динамо поочередно вывесили на секторе два баннера. На одном было написано: "Суркисы – позор Динамо!" Второй был адресован наставнику киевлян, которого призвали убираться: "Lucescu Go Away".

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Напомним, Динамо принимает Брюгге в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Вторая встреча этого противостояния должна состояться через неделю в Бельгии.