Лише вчора уряд України ухвалив рішення про дозвіл уболівальникам відвідувати футбольні матчі. Відтак, на поєдинок Ліги Європи Динамо – Брюгге прийшло кілька сотень глядачів.

Динамо – Брюгге: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи

Звичайно не обійшлося і без ультрас киян. Вони теж не могли похизуватися чисельністю, але не втратили нагоду висловити свою незгоду з керівництвом клубу загалом і присутністю в команді Мірчі Луческу зокрема.

Найактивніші прихильники Динамо по черзі вивісили на секторі два банери. На одному було написано: "Суркіси – ганьба Динамо!" Другий був адресований наставнику киян, якого закликали забиратися геть: "Lucescu Go Away".

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Нагадаємо, Динамо приймає Брюгге в рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи. Друга зустріч цього протистояння повинна відбутися через тиждень у Бельгії.