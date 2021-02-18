Динамо – Брюгге: ультрас киян вивісили банери проти Луческу та Суркісів
Уболівальники Динамо скористалися можливістю висловити своє незадоволення політикою керівництва клубу.
Лише вчора уряд України ухвалив рішення про дозвіл уболівальникам відвідувати футбольні матчі. Відтак, на поєдинок Ліги Європи Динамо – Брюгге прийшло кілька сотень глядачів.
Динамо – Брюгге: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи
Звичайно не обійшлося і без ультрас киян. Вони теж не могли похизуватися чисельністю, але не втратили нагоду висловити свою незгоду з керівництвом клубу загалом і присутністю в команді Мірчі Луческу зокрема.
Найактивніші прихильники Динамо по черзі вивісили на секторі два банери. На одному було написано: "Суркіси – ганьба Динамо!" Другий був адресований наставнику киян, якого закликали забиратися геть: "Lucescu Go Away".
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Нагадаємо, Динамо приймає Брюгге в рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи. Друга зустріч цього протистояння повинна відбутися через тиждень у Бельгії.