Вчера румынский специалист пропустил всю предматчевую тренировку команды. Выяснилось, что у Луческу возникли проблемы с давлением.

Динамо – Брюгге: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/16 Лиги Европы

"У Мистера все в порядке. Вчера пропустил тренировку, но сегодня все хорошо. Он готовил команду на игру, давал установку. Сейчас Луческу хорошо себя чувствует.

У нас были хорошие сборы, провели замечательные тренировки. Но все прекрасно знают футбол: одно дело товарищеские матчи, совсем другое – официальные. С первого дня готовились к Брюгге, не забывая о чемпионате.

В Лиге Европы Динамо хочет пройти дальше. Матч против Олимпика был очень важным. Нам нужно было сыграть официальный матч перед Брюгге. Бельгийцы очень серьезный соперник. Да, у них проблемы из-за коронавируса, но они очень опытная команда. Думаю, эта ситуация не очень повлияет на них", – сказал Вукоевич в эфире телеканала "Футбол".

"Перевага Брюгге над Динамо – очевидна": Денис Босянок – про Луческу, наших в Аталанті і 10-сантиметрові офсайди