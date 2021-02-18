Попытка реванша за недавний вылет в квалификации Лиги чемпионов. Где смотреть матч Динамо – Брюгге онлайн? Прямая трансляция на канале "Футбол 1", где в 16:00 стартует студия "Путь в Гданьск". Игру показывают также в интернете: Volia Football 1 на MEGOGO и портал oll.tv. Сам матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Брюгге на "Футбол 24", стартует в 17:00. Еще в начале недели бельгийцы были откровенным фаворитом букмекеров, но после безумных кадровых потерь роли поменялись. Гости временно не могут рассчитывать на главного тренера Клемана, лучшего бомбардира Ланга и лидера середины поля Ванакена, который забивал киевлянам в 2019 году, а сейчас замыкает топ-3 снайперов команды. Кроме того, отсутствуют украинец Соболь и еще 2 игрока основы.

Динамо – Брюгге: анонс и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко – Сидорчук (к), Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Беседин

Запасные: Нещерет, Бойко, Сирота, Сидклей, Караваев, Андриевский, Шепелев, Леднев, Дуэлунд, Супряга, Жерсон, Ванат

Брюгге: Миньоле – Мата, Коссуну, Мехеле, Рикка – Вормер (к), Дирар, Баланта – Де Кателаре, Дост, Окереке

Запасные: Ламменс, Хорват, Фофана, Баджи, ван дер Бремпт, Де Кейпер, Фуакаля, Энгельс, ван дер Кейбус, Серве

Отметим, что Луческу сделал лишь одно изменение по сравнению с первым официальным матчем года против Олимпика. Караваева заменил Забарный, так что Кендзера возвращается из центра обороны на правый фланг. Гости в последний момент подняли на ноги основного защитника Мату, но потеряли Ритса, у которого только вчера диагностировали коронавирус, как и в нескольких других партнеров ранее. На скамейке запасных Брюгге оказался совсем молодой нападающий – 16-летний Мати Серве, а также еще 6 игроков, которым нет и 20 лет.