Бывший хавбек Динамо Сергей Серебренников поделился мыслями относительно уровня Брюгге и Гента – будущего и одного из предыдущих соперников киевлян в текущем сезоне в еврокубках.

"У каждой из этих команд есть свои преимущества. Минус Динамо в том, что они провели всего одну официальную игру после зимних сборов. Однако все возможно. С приходом Луческу Динамо показывает хорошую игру, у киевлян улучшилось результат. Луческу отличный стратег. Всем интересно, что Мистер подготовит и к первому матчу, и на все противостояние с бельгийцами.

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Можно ли сравнить Брюгге и Гент? Гент тогда был в разобранном состоянии. Сейчас у них сменилось 4 или 5 тренеров. И это за полгода. Все сбились со счета, сколько коучей было у руля Гента. Динамо в квалификации сыграло на своих сильных качествах. Они молодцы. Поэтому сравнивать Брюгге с Гентом не стоит, Брюгге на порядок сильнее", – отметил Серебренников в комментарии Sportarena.

Напомним, что Динамо будет противостоять Брюгге в рамках 1/16 финала Лиги Европы уже завтра, 18 февраля. Начало встречи в 17:00.

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