УЕФА принял решение перенести начало поединка Динамо – Брюгге на 17:00 вместо запланированного времени – 19:55, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем твиттере.

Динамо получит поддержку уже против Брюгге – украинское правительство разрешило болельщикам посещать футбольные матчи

Официальный сайт Динамо впоследствии подтвердил эту информацию. Отмечается, что такие изменения связаны с морозной погодой в столице Украины – в частности, прогнозом погоды на день игры. Кроме этого, как отметил журналист, есть высока вероятность того, что на поединке смогут присутствовать болельщики.

Напомним, что по рекомендациям УЕФА, матчи должны проходить при температуре не ниже -15, или обе команды должны дать согласие на проведение встречи, если температура опустилась ниже.

Динамо проти Брюгге: старі кошмари на шляху Луческу, або Як здолати гібрид Ювентуса та Аталанти