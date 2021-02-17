Колишній хавбек Динамо Сергій Серебренніков поділився думками щодо рівня Брюгге та Гента – майбутнього та одного з попередніх суперників киян у поточному сезоні.

"У кожної з цих команд є свої переваги. Мінус Динамо в тому, що вони провели всього одну офіційну гру після зимових зборів. Проте все можливо. З приходом Луческу Динамо показує хорошу гру, у киян покращився результат. Луческу відмінний стратег. Всім цікаво, що Містер підготує і до першого матчу, і на все протистояння з бельгійцями.

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Чи можна порівняти Брюгге та Гент? Гент тоді був в розібраному стані. Зараз у них змінилося 4 або 5 тренерів. І це за півроку. Всі збилися з рахунку, скільки коучів було біля керма Гента. Динамо у кваліфікації зіграло на своїх сильних якостях. Вони молодці. Тож порівнювати Брюгге з Гентом не варто, Брюгге на порядок сильніший", – зазначив Серебренніков у коментарі Sportarena.

Нагадаємо, що Динамо протистоятиме Брюгге у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи вже завтра, 18 лютого. Початок зустрічі о 17:00.

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