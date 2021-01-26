Динамо планирует обратиться к властям Киева, чтобы позволить зрителям частично присутствовать на НСК Олимпийский в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавируса в Украине, сообщает meta-ratings.

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Отметим, что в прошлом году, 18 августа, техногенная комиссия столицы запретила доступ зрителей во время проведения футбольных матчей в Киеве до стабилизации эпидемиологической ситуации. После этого в октябре, как исключение, УАФ было предоставлено разрешение на проведение в столице трех матчей национальной и молодежной сборных страны, с участием ограниченного числа зрителей до 30 процентов.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций позволил допускать зрителей на матче под своей эгидой в количестве не более 30 процентов от вместимости арен. При этом подчеркивается, что сначала такое разрешение клубы должны получить от местных властей.

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