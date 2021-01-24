Брюгге здійснив камбек у матчі з головним конкурентом за чемпіонство – Дост повторив досягнення екс-форварда Барселони
Брюгге перестріляв Генк у матчі 21-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".
Чемпіонат Бельгії 2020/21, 21-й тур
Брюгге – Генк – 3:2
Голи: Дост, 7, Вормер, 65, Мехеле, 77 – Дзунья, 24, Тома, 34
Матч розпочався з уже звичного голу Доста, який замкнув флангову передачу Ланга. Завдяки цьому нідерландець повторив досягнення Ейдура Гудйонсена, забивши у чотирьох матчах поспіль після переходу в бельгійську першість.
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Втім, Генк перший тайм завершив у статусі переможця завдяки голам Дзуньї та Тома (відзначимо елегантне взяття воріт Дзуньї п'яткою). По перерві Брюгге зрівняв рахунок після класної комбінації та голу Вормера, а перемогу команді Соболя приніс Мехеле. Додамо, що українець на полі так і не з'явився.
Таким чином, Брюгге набрав 51 очко та збільшив відрив від Генка, який з 39 пунктами залишився другим.
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