Брюгге перестріляв Генк у матчі 21-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2020/21, 21-й тур

Брюгге – Генк – 3:2

Голи: Дост, 7, Вормер, 65, Мехеле, 77 – Дзунья, 24, Тома, 34

Матч розпочався з уже звичного голу Доста, який замкнув флангову передачу Ланга. Завдяки цьому нідерландець повторив досягнення Ейдура Гудйонсена, забивши у чотирьох матчах поспіль після переходу в бельгійську першість.

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Втім, Генк перший тайм завершив у статусі переможця завдяки голам Дзуньї та Тома (відзначимо елегантне взяття воріт Дзуньї п'яткою). По перерві Брюгге зрівняв рахунок після класної комбінації та голу Вормера, а перемогу команді Соболя приніс Мехеле. Додамо, що українець на полі так і не з'явився.

Таким чином, Брюгге набрав 51 очко та збільшив відрив від Генка, який з 39 пунктами залишився другим.

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