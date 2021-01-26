Динамо планує звернутись до влади Києва, аби дозволити глядачам частково бути присутніми на НСК Олімпійський у зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації з коронавірусом в Україні, повідомляє meta-ratings.

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Відзначимо, що минулого року, 18 серпня, техногенна комісія столиці заборонила доступ глядачів під час проведення футбольних матчів у Києві до стабілізації епідеміологічної ситуації. Після цього в жовтні, як виняток, УАФ було надано дозвіл на проведення в столиці трьох матчів національної та молодіжної збірних країни, за участі обмеженої кількості глядачів до 30 відсотків.

Раніше також Союз європейських футбольних асоціацій дозволив допускати глядачів на матчі під своєю егідою в кількості не більше 30 відсотків від місткості арен. При цьому підкреслюється, що спочатку такий дозвіл клуби повинні отримати від місцевої влади.

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