Динамо и Александрия сойдутся в поединке 9-го тура чемпионата Украины. Стартовые составы команд и онлайн-трансляцию игры смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Динамо будет принимать дома Александрию – игра начнется в 19:00 по киевскому времени. В составе киевлян есть звездное возвращение – в стартовом составе оказался Владислав Ванат, который пропустил кубковую игру против Оболони. Следить за текстовой трансляцией поединка можно на "Футбол 24", а смотреть игру вживую на телеканале "2+2".

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Стартовый состав Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Сирота, Дубинчак – Андриевский, Бражко – Ярмоленко, Буяльский, Волошин – Ванат.

Стартовый состав Александрии: Ермаков – Скорко, Кравченко, Мартынюк, Эрнандес – Смирный, Джевани, Сигеев – Калитвинцев, Ковалец, Шулянский.

Динамо – Александрия: анонс матча УПЛ