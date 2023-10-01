Динамо праздновало победу над Шахтером в 7-м туре женского чемпионата Украины. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Украины среди женщин, 7 тур

Динамо – Шахтер – 1:0

Гол: Запорожец, 6

На момент начала игры Шахтер занимал 4 место в женском чемпионате Украины, а Динамо находилось на 9-й позиции. Киевлянкам удалось забить быстрый гол – уже на 6-й минуте "бело-синие" праздновали взятие ворот.

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Автором забитого мяча стала Дарья Запорожец, которая приняла мяч в штрафной Шахтера и вторым касанием направила мяч в сетку. До перерыва у обеих команд были моменты, чтобы изменить счет на табло, однако гол Запорожец стал единственным в первом тайме.

После перерыва счет тоже не изменился. Моментов было немало, однако после целого ряда ударов футболисток обеих команд мяч так и не влетел в сетку. 1:0 – Динамо поднялось на 7 место турнирной таблицы (11 очков). Шахтер занимает 5 позицию, имея 12 баллов

"Горняки" прервали серию побед, которая насчитывала три матча. Динамо же выиграло впервые за три последних тура – прежде были поражения от Ворсклы и ЭМС-Подолья.

К слову, впервые в короткой истории женского Классического Динамо победило Шахтер. Предыдущие два матча чемпионата завершились триумфом "оранжево-черных", а в товарищеском поединке в межсезонье была зафиксирована ничья 1:1. В еще одном спарринге победу тоже праздновал Шахтер – 3:2.