Динамо та Олександрія зійдуться у поєдинку 9-го туру чемпіонату України. Стартові склади команд та онлайн-трансляцію гри дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Динамо прийматиме вдома Олександрію – гра розпочнеться о 19:00 за київським часом. У складі киян є зіркове повернення – у стартовому складі опинився Владислав Ванат, який пропустив кубкову гру проти Оболоні. Стежити за текстовою трансляцією поєдинку можна на "Футбол 24", а дивитись гру наживо на телеканалі "2+2".

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Стартовий склад Динамо: Бущан – Караваєв, Попов, Сирота, Дубінчак – Андрієвський, Бражко – Ярмоленко, Буяльський, Волошин – Ванат.

Стартовий склад Олександрії: Єрмаков – Скорко, Кравченко, Мартинюк, Ернандес – Смирний, Джевані, Сігеєв – Калітвінцев, Ковалець, Шулянський.

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