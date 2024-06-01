"Сегодня в Украине и мире отмечают Международный день защиты детей. Спорт и физическая активность – одна из важных составляющих развития детей, а сегодня – еще и способ отвлечься от украинских реалий и лучше справляться со стрессом.

Штаб Маркевича в Карпатах покинул еще один тренер

Ко дню защиты детей на один день наши соцсети меняют главное изображение на рисунок воспитанника нашей школы – 13-летнего Максима Кузьо. Он уже 7 лет занимается футболом, а рисование помогает ему расслабиться после матчей", – сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, Карпаты гарантировали себе возвращение в элиту украинского футбола. Команда Мирона Маркевича финишировала второй в чемпионской группе Первой лиги, отдав титул Ингульцу в последнем туре.

Карпаты возвращаются: в УПЛ их ждет страстное дерби с Рухом, революция состава и... вероятное разочарование