Динамо – Александрия: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал победу над Александрией в матче 25-го тура чемпионата Украины.

"Говорить, что сама игра и результат были для нас очень важны, это ничего не сказать. Особенно после проигрыша в прошлом туре Донецку. Ребята были полны желания и уверенности, чтобы доказать, что поражение было случайным. Поэтому настрой был очень хорошим.

Динамо – Александрия: послематчевая пресс-конференция Владимира Шарана

Мы знаем Александрию как добротную команду с характером, силовую, организованную, поэтому ни в коем случае нельзя было уступить им в этих компонентах. Что мы и пытались делать. Если говорить о самой игре, то после счета 2:0 мы немного отпустили ситуацию, дали Александрии шанс вернуться в игру. Этого не нужно было делать – должны были играть в такой же манере, не давать шансов Александрии, потому что это боевая команда с характером.

Во втором тайме мы продолжали действовать на тех же скоростях. Когда получили большинство, ребята не остановились, не играли на удержание счета и, несмотря на очень жаркую погоду, продолжали идти вперед, создавать моменты. Очень хорошо, что эти моменты удалось реализовать. Отсутствие игрового ритма, погодные условия и удаление поставили Александрию в трудную ситуацию.

У Вербича было небольшое отравление. Если бы очень было нужно – он смог бы выйти, но здоровье прежде всего. Впереди еще очень много матчей. Я считаю, что 5 замен – хорошее нововведение. К тому же погода резко изменилась. Ранее мы не тренировались или тренировались мало, а теперь нужно играть. Жара вредит игрокам, которым и так тяжело удерживать игровой ритм. Поэтому это конструктивное решение. Здоровье футболистов должно учитываться.

Мы ищем разнообразия в атаке. Чтобы расшатать оборону, нужно использовать и фланги, и середину. Где мы почувствовали слабину у Александрии – туда и давили. Особенно после того, как соперник остался в меньшинстве. Им было очень трудно – практически невозможно – контролировать фланги.

Бенито будет играть больше, когда мы увидим соответствующую готовность и поймем все его возможности. Наверное, невозможно во время карантина, когда просто бегали по 3-4-5 человек, узнать, насколько готов каждый футболист. Мы даем ему небольшие шансы и продолжаем следить. Обязательно будем давать ему больше шансов, чтобы он себя показал, а мы поняли, на что он способен в игре", – сказал Михайличенко после матча в формате Zoom.

Напомним, после 25-ти туров Динамо набрало 49 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы УПЛ, Александрия с 43-ю баллами – пятая.

Динамо сокрушило Александрию в сверхрезультативном матче УПЛ с тремя пенальти и удалением