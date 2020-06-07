Динамо – Александрия: послематчевая пресс-конференция Владимира Шарана

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал поражение от Динамо в матче 25-го тура чемпионата Украины.

"Надеялись на другой счет. Ехали в Киев, чтобы показать хорошую игру и добыть лучший результат. К сожалению, пропустили два мяча с 11-метровых, и только тогда ребята начали выполнять то, что от них требовалось.

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Играли действительно неплохо, могли даже сравнять счет в первом тайме. После перерыва также действовали неплохо, начали прессинговать соперника, выше встречать. Однако удаление сыграло свою роль – вдесятером команда не справилась со свежими игроками Динамо, которые вышли на замену. Итог, конечно, отрицательный, но есть моменты, которые помогут нам в поединке с Десной.

Много фолов и карточек? Я грубой игры не увидел. Так трактовал Виталий Романов. Считаю, что он все правильно делал. Была жесткая игра, но не грубая. Карточки – личные ошибки игроков. Кто-то не успевал, кто-то был хитрее в штрафной. Это привело к трем пенальти. Ну и удаление. Дубра – опытный игрок. Так случилось, это футбол.

Сегодня центральные защитники сыграли не лучший матч. Конечно, будут изменения перед следующей игрой. К опорной зоне претензий нет. Динамо забивало оттуда, но уже после того, как мы остались в меньшинстве", – сказал Шаран после матча в формате Zoom.

Напомним, после 25-ти туров Динамо набрало 49 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы УПЛ, Александрия с 43-ю баллами – пятая.

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