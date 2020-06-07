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ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ ШАХТЕР - ДЕСНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо – Александрия: послематчевая пресс-конференция Владимира Шарана

19:54 108 Читати українською
Динамо – Александрия: послематчевая пресс-конференция Владимира Шарана
Владимир Шаран / Фото из открытых источников

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал поражение от Динамо в матче 25-го тура чемпионата Украины.

15’ Виталий Буяльский
20’ Назарий Русин
65’ Виталий Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Виталий Буяльский
 
Дмитрий Гречишкин 32’
Каспарс Дубра 56’
15’ Виталий Буяльский
20’ Назарий Русин
32’ Дмитрий Гречишкин
56’ Каспарс Дубра
65’ Виталий Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Виталий Буяльский

"Надеялись на другой счет. Ехали в Киев, чтобы показать хорошую игру и добыть лучший результат. К сожалению, пропустили два мяча с 11-метровых, и только тогда ребята начали выполнять то, что от них требовалось.

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Играли действительно неплохо, могли даже сравнять счет в первом тайме. После перерыва также действовали неплохо, начали прессинговать соперника, выше встречать. Однако удаление сыграло свою роль – вдесятером команда не справилась со свежими игроками Динамо, которые вышли на замену. Итог, конечно, отрицательный, но есть моменты, которые помогут нам в поединке с Десной.

Много фолов и карточек? Я грубой игры не увидел. Так трактовал Виталий Романов. Считаю, что он все правильно делал. Была жесткая игра, но не грубая. Карточки – личные ошибки игроков. Кто-то не успевал, кто-то был хитрее в штрафной. Это привело к трем пенальти. Ну и удаление. Дубра – опытный игрок. Так случилось, это футбол.

Сегодня центральные защитники сыграли не лучший матч. Конечно, будут изменения перед следующей игрой. К опорной зоне претензий нет. Динамо забивало оттуда, но уже после того, как мы остались в меньшинстве", – сказал Шаран после матча в формате Zoom.

Напомним, после 25-ти туров Динамо набрало 49 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы УПЛ, Александрия с 43-ю баллами – пятая.

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Источник: Футбол 24
blog_ava
Динамо – Александрия: анонс матча УПЛ
08:00
493
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Александрия Александрия УПЛ Динамо Киев - Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран Каспарс Дубра Каспарс Дубра Виталий Романов
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