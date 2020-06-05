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Динамо – Александрия: Буряк выделил главную проблему киевлян

21:45 72 Читати українською
Динамо – Александрия: Буряк выделил главную проблему киевлян
Динамо – Александрия / Фото из открытых источников

Экс-тренер Динамо Леонид Буряк поделился ожиданиями от поединка "бело-синих" против подопечных Владимира Шарана.

 

"Динамо, в принципе, и играет-то неплохо. Киевлянам нужно время. Но времени сейчас нет ни у кого. В данный момент игроков хватает минут на 60-65, но этого недостаточно.

Буряк выделил игрока, которого хотел бы видеть в основе Динамо

Думаю, что в следующем матче с Александрией мы увидим уже другое качество игры, и команда будет еще больше готова. Еще немного времени – и Динамо придет к оптимальным кондициям.

Фаворит матча – Динамо, все будет строиться от этого. Киевлянам некуда деваться, необходимо атаковать, наносить удары, угрожать воротам соперника. Если они не будут этого делать, о победе не может быть и речи. Думаю, в нынешней ситуации игра будет сложной", – цитирует Буряка официальный сайт "бело-синих".

Напомним, Динамо после 24 туров занимает в турнирной таблице чемпионата Украины четвертую строчку. Следующий поединок подопечные Алексея Михайличенко проведут в воскресенье, 7 июня, против Александрии. Начало матча в 17:00.

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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Александрия Леонид Буряк
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