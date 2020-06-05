Динамо – Олександрія: Буряк виділив головну проблему киян

Екс-тренер Динамо Леонід Буряк поділився очікуваннями від поєдинку "біло-синіх" проти підопічних Володимира Шарана.

"Динамо, в принципі, і грає непогано. Киянам потрібен час. Але часу зараз немає ні у кого. У даний момент гравців вистачає хвилин на 60-65, але цього недостатньо.

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Думаю, що у наступному матчі з Олександрією ми побачимо вже іншу якість гри, і команда буде ще більше готова. Ще трохи часу – і Динамо прийде до оптимальних кондицій.

Фаворит матчу – Динамо, все буде будуватися від цього. Киянам нікуди діватися, необхідно атакувати, наносити удари, загрожувати воротам суперника. Якщо вони не будуть цього робити, про перемогу не може бути й мови. Думаю, у нинішній ситуації гра буде складною", – цитує Буряка офіційний сайт "біло-синіх".

Нагадаємо, Динамо після 24 турів посідає у турнірній таблиці чемпіонату України четверту сходинку. Наступний поєдинок підопічні Олексія Михайличенка проведуть у неділю, 7 червня, проти Олександрії. Початок матчу о 17:00.

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