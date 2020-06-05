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Буряк выделил игрока, которого хотел бы видеть в основе Динамо

19:19 138 Читати українською
Буряк выделил игрока, которого хотел бы видеть в основе Динамо
Георгий Цитаишвили / Фото из открытых источников

Легендарный игрок и экс-тренер Динамо Леонид Буряк поделился мыслями относительно Георгия Цитаишвили.

"В матче с Шахтером мне очень понравился Цитаишвили. Думаю, это усиление для команды, нужно давать молодому футболисту играть.

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У него есть качества, которыми не обладают нападающие, которые сейчас в Динамо. Думаю, Цитаишвили должен быть игроком основного состава", – сказал Буряк в комментарии официальному сайту киевского клуба.

Напомним, Георгий – воспитанник молодежной академии Динамо. За основную команду дебютировал в финале Кубка Украины против донецкого Шахтера 9 мая 2018 года. В текущем сезоне УПЛ провел за киевлян 3 матча.

Динамо после 24 туров занимает в турнирной таблице чемпионата Украины четвертую строчку. Следующий поединок подопечные Алексея Михайличенко проведут в воскресенье, 7 июня, против Александрии. Начало матча в 17:00.

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