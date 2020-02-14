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Динамо – Ворскла: киевляне остроумно обошли санкцию УАФ о проведении матча без зрителей

16:25 89 Читати українською
Динамо – Ворскла: киевляне остроумно обошли санкцию УАФ о проведении матча без зрителей
Динамо остроумно обошло санкцию УАФ / фото из открытых источников

Киевское Динамо воспользовалось пунктом в регламенте УАФ, который позволяет юным болельщикам "бело-синих" присутствовать на домашней игре против Ворсклы.

 

Киевляне направили официальное письмо, в котором УАФ ставится в известность о реализации клубом права на применение нормы п. "Е" ст. 26 Регламента УАФ по инфраструктуре и безопасности стадионов, информирует официальный сайт Динамо.

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То есть, вход на матч 19 тура УПЛ Динамо – Ворскла, который состоится в субботу, 22 февраля, на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского, разрешен юным зрителям – воспитанникам футбольных школ города Киева в возрасте до 14 лет в сопровождении родителей и педагогов.

Напомним, ранее КДК УАФ принял решение наказать киевский клуб одним домашним матчем без зрителей (еще один матч условно) и штрафом в размере 500 тысяч грн за расистские выкрики фанатов "бело-синих" на матче 14 тура УПЛ с Шахтером.

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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Ворскла
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