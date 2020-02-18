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Динамо – Ворскла: поєдинок зможуть відвідати лише вихованці футбольних шкіл через рішення УАФ – жорстка відповідь киян

19:13 959 Читать на русском
Динамо – Ворскла: поєдинок зможуть відвідати лише вихованці футбольних шкіл через рішення УАФ – жорстка відповідь киян
Гравці Динамо / UA-Футбол

Матч 22-го туру УПЛ між Динамо та Ворсклою відбудеться у присутності виключно вихованців та тренерів футбольних шкіл.

 

УАФ надіслала офіційного листа в Динамо щодо майбутнього поєдинку проти Ворскли.

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В ньому йдеться, що гру можуть відвідати лише вихованці футбольних шкіл разом з їхніми тренерами, а також про те, що київський клуб має надати списки дітей та супроводжуючих осіб до 21 лютого.

У відповідь, Динамо вимагає офіційного роз'яснення, з якої причини на матч не допустили дітей і педагогів із загальноосвітніх закладів, а тільки з футбольних.

Також Динамо вважає, що таке рішення УАФ порушило право батьків бути присутніми на матчі, якщо неповнолітні діти висловили бажання бути на стадіоні в їхньому супроводі.

Київський клуб вимагає додаткового роз'яснення на вимогу УАФ надати списки дітей і супроводжуючих. На думку Динамо, це є адміністративним порушенням в сфері захисту прав дітей.

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Динамо Динамо Динамо - Ворскла УАФ
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