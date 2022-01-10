Астон Вилла серьезно заинтересована в трансфере 28-летнего левого защитника, утверждает Sky Sports . Переговоры с Эвертоном находятся в активной фазе.

Бенитес признался, что Динь попросил о трансфере – Миколенко лишится звездного конкурента

Пока стороны не могут сойтись на сумме, но все должно решиться уже на следующей неделе. Сам Динь убежден, что хочет поиграть за бирмингемцев под руководством Стивена Джеррарда. А вот Челси, который хотел усилиться Люкой, выбыл из гонки.

Напомним, в последнее время Динь конфликтовал с Рафаэлем Бенитесом, потому потерял стабильное место в основе. Виталий Миколенко из Динамо пришел именно на позицию француза. Он обошелся Эвертону в 23 миллиона евро.

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