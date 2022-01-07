Француз не собирается оставаться в Эвертоне и сообщил Рафаэлю Бенитесу о желании покинуть клуб уже в это трансферное окно, информирует Sky Sports. Динь не играл за "ирисок" с 1 декабря.

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"Я хочу задать вопрос каждому болельщику или бывшему игроку. Что бы вы сказали футболисту, который не хочет играть за клуб? Все просто. У меня была с ним пара бесед, Динь сказал мне, что думает", – приводит издание слова Бенитеса.

К слову, Люка провел 15 поединков за Эвертон в этом сезоне, в которых отметился 1 голом. Ранее сообщалось, что Динь точно не перейдет в Ньюкасл, а ситуацию с защитником изучал Челси.

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