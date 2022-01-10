Дінь обрав собі новий клуб в АПЛ – Евертон веде активні перемовини
Головний опонент Віталія Миколенка Люка Дінь наблизився до зміни клубної прописки на Туманному Альбіоні.
Астон Вілла серйозно зацікавлена у трансфері 28-річного лівого оборонця, стверджує Sky Sports. Перемовини з Евертоном перебувають в активній фазі.
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Наразі сторони не можуть зійтись на сумі, але все повинне вирішитись вже наступного тижня. Сам Дінь переконаний, що хоче пограти за бірмінгемців під керівництвом Стівена Джеррарда. А от Челсі, який волів підсилитись Люкою, вибув із перегонів.
Нагадаємо, останнім часом Дінь конфліктував із Рафаелем Бенітесом, тому втратив стабільне місце в основі. Віталій Миколенко із Динамо прийшов саме на позицію француза. Він обійшовся Евертону в 23 мільйони євро.
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