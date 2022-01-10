Астон Вілла серйозно зацікавлена у трансфері 28-річного лівого оборонця, стверджує Sky Sports. Перемовини з Евертоном перебувають в активній фазі.

Бенітес зізнався, що Дінь попросив про трансфер – Миколенко позбудеться зіркового конкурента

Наразі сторони не можуть зійтись на сумі, але все повинне вирішитись вже наступного тижня. Сам Дінь переконаний, що хоче пограти за бірмінгемців під керівництвом Стівена Джеррарда. А от Челсі, який волів підсилитись Люкою, вибув із перегонів.

Нагадаємо, останнім часом Дінь конфліктував із Рафаелем Бенітесом, тому втратив стабільне місце в основі. Віталій Миколенко із Динамо прийшов саме на позицію француза. Він обійшовся Евертону в 23 мільйони євро.

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