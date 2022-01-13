Динь в своем Instagram подтвердил, что в ближайшее время покинет Эвертон, написав прощальные слова для фанатов клуба.

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"Лишь год назад я подписал новый контракт с амбициями оставаться в этом клубе надолго, отдавая все для своего клуба, для развития и проекта, в который верил, и страстных болельщиков. Моей мечтой было помочь клубу вернуться туда, где его место.

Носить капитанскую повязку в некоторых матчах всегда вызывало у меня гордость. Все должно прийти к концу. Я просто не ожидал, что все так кончится. Случившееся и сказанное обо мне за последний месяц очень расстроило меня. Но я ни с кем не вступлю в войну на словах.

Клуб этого не заслуживает, болельщики этого не заслуживают – и, честно говоря, я не считаю, что я этого заслуживаю. Иногда нужен только один человек извне, чтобы разрушить красивый любовный роман", – написал Динь в Instagram.

Динь ​​провел 15 матчей в текущем сезоне и отметился одним голом. Летом 2018 года Эвертон приобрел его у Барселоны за 20 млн евро.

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