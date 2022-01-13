Дінь у своєму Instagram підтвердив, що найближчим часом покине Евертон, написавши прощальні слова для фанатів клубу.

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"Лише рік тому я підписав новий контракт з амбіціями залишатися в цьому клубі надовго, віддаючи все для свого клубу, для розвитку і проекту, в який вірив, і для пристрасних уболівальників. Моєю мрією було допомогти клубу повернутися туди, де його місце.

Носити капітанську пов’язку в деяких матчах завжди викликало у мене гордість. Все має прийти до кінця. Я просто не очікував, що все так закінчиться. Те, що трапилося, і те, що було сказано про мене за останній місяць, дуже засмутило мене. Але я ні з ким не вступу у війну на словах.

Клуб цього не заслуговує, вболівальники цього не заслуговують – і, чесно кажучи, я не вважаю, що я цього заслуговую", – написав Дінь в Instagram.

Додамо, що Дінь провів 15 матчів у поточному сезоні та відзначився одним голом. Влітку 2018-го Евертон придбав його у Барселони за 20 млн євро.

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