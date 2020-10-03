"За неделю сыграть столько таких матчей – это какой-то дикий график. Не совсем нормально, но пандемия поменяла столько всего. Ну, что есть, то есть. График нереальный какой-то. Если иметь в расположении 20-25 игроков одного уровня, то можно играть, конечно.

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До этой паузы на карантин я кайфовал от игры сборной Украины. То, что тренерский штаб сделал со сборной Украиной, в какой она футбол, начала играть, для меня это что-то нереальное. Я говорю, как человек, который там был внутри. И сейчас как болельщик, смотря матчи, я реально кайфую. Я верю, и я хочу, чтобы они показали тот футбол, в который они играли до всех этих проблем, например, как с Португалией", – цитирует Николая Морозюка Sport.ua.

Напомним, сборная Украины проведет спарринг с французами уже 7 октября. 10-го числа подопечных Шевченко ждет экзамен с Германией, а 13-го – с Испанией.

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