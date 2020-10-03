"За тиждень зіграти стільки матчів – це якийсь дикий графік. Не зовсім нормально, але пандемія поміняла стільки всього. Ну, що є, то є. Графік нереальний якийсь. Якщо мати у розташуванні 20-25 гравців одного рівня, то можна грати, звичайно.

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До паузи на карантин я кайфував від гри збірної України. Те, що тренерський штаб зробив зі збірною України, в який вона футбол почала грати, для мене це щось нереальне. Я кажу, як людина, яка там була всередині. І зараз, як уболівальник, дивлячись матчі, я реально кайфую. Я вірю і хочу, щоб вони показали той футбол, в який вони грали до цих проблем, наприклад, як із Португалією", – цитує Миколу Морозюка Sport.ua.

Нагадаємо, збірна України проведе спаринг із французами вже 7 жовтня. 10-го числа на підопічних Шевченка чекає іспит з Німеччиною, а 13-го – з Іспанією.

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