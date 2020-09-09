Андрій Шевченко звертається до гравців. Навіть коли такі важкі поразки (їх, на щастя, було небагато, але вряди-годи трапляються у кожної команди), він підходить до хлопців, спілкується з ними. Він проживає цей момент із ними, вони не залишаються напризволяще, – запевнив Гливинський у розмові із Do Best!

Варто принагідно сказати, що й перед іграми – обід, кава-брейк – він підходить, говорить з хлопцями. Про якісь життєві теми, часом про гру – для того, щоб настрій цей тримати сконцентрованим і хлопці не перегоріли.

"Шевченко лиш похитував головою": реакція іспанських ЗМІ на погром України – вирок для Пятова, найкращий з найгірших

З Іспанією, звичайно, чимало молодих… Молоді хлопці, дебютанти наші, перегоріли, тому що рівень суперника і та гра, яку запропонували іспанці, – дуже швидка та динамічна. Багато хто виявився неготовим.

Шевченко після гри зробив перший важливий крок, щоб хлопці зрозуміли – це не кінець світу; так – іспанці сильніші у цьому матчі, але це не означає, що вони, скажімо так, "назавжди сильніші". Буде у нас ще одна гра, будемо готуватися, аналізувати. Головне – не вважати, що ти андердог без шансів.

Згадаємо, що Хорватія у 2018 році, після того, як вони здобули "срібло" чемпіонату світу, у першій грі першого сезону Ліги націй отримала (від Іспанії – Футбол 24) шість "сухих" м’ячів. Зате потім, удома, вони перемогли 3:2. Тому треба робити правильні висновки. Для того і є головний тренер – щоб підказав, проаналізував і дав зрозуміти команді, що у наступному матчі ми будемо готуватися до реваншу.

Важливо перемкнутися на інші ігри. Я у літаку говорив із Миколою Матвієнком. Про те, що іспанці – сильна команда, що у них дуже гарна школа, що грати проти них складно. Але важливий фактор – у наших хлопців немає остраху грати із ними.

Це справді холодний, навіть крижаний душ. Але професіонала вирізняє те, що ти програв, але зробив висновки. Треба перемкнутися, залишити негатив позаду і використати це знання на майбутню гру. Я впевнений, що хлопці це розуміють.

Так, вони навіть багато в чому вражені тією грою, яку продемонстрували іспанці. У них все вийшло злагоджено, вони не дали зіграти нам. Це факт, це потрібно прийняти і не обдурювати себе. Але для того, щоб стати сильнішими, такі поразки важливі.

Нас одразу зламав швидкий гол. І хлопці визнавали, що це був серйозний удар після пенальті. Треба бути готовим до такого, не давати собі можливість на розкачку, одразу вступати в гру – особливо з такими командами. Як звірі – впиватися у своїх опонентів.

Іспанія – Україна: провал оборони, "граблі" Пятова і велика різниця вундеркінда – розбір болючого розгрому в Лізі націй

Ліга націй – це турнір високого класу. Ми граємо із суперзбірними. Для нас це гарний шанс підготуватися до основного турніру – Євро-2020, який відбудеться у 2021 році. Ігри з Іспанією, Німеччиною, Францією, Польщею, Швейцарією – це вісім матчів за осінь, чудова підготовка.

Безумовно, одним із завдань залишається збереження прописки в елітній лізі і прагнення до перемоги в кожному матчі. Але це й можливість перевірити молодих хлопців у великих битвах. Взяти того ж Тимчика. Хіба він раніше мав можливість зіграти з такою командою? Так, гра у нього не вийшла, але який це досвід! Те саме і про Михайліченка можна сказати, про Харатіна.

Багато що не вийшло. Можна сказати, що все не вийшло. Але це така школа, якої в інших турнірах ти не матимеш. Ліга націй – турнір поважний, ігри в ньому ми не розглядаємо, як прохідні, але це можливість справді поекспериментувати. Так роблять ті ж німці, той же Луїс Енріке, який випробував дуже багато молоді. Він не взяв ні Морату, ні Іско, ні Берната, ні Жорді Альбу. Він використовував багатьох гравців, які раніше мали менше практики. З іншого боку, залишив таких ветеранів як Хесус Навас, Рамос, Де Хеа.

Це турнір, де експериментують всі, і це був наш експеримент. Я впевнений, що він зробить нас більш обізнаними і готовими до ігор із сильними суперниками.

"У збірну України викликають за старі заслуги": Лунін для Реала – без унікального шансу, або Болючий урок Шевченка