Матчи сборной Украины против Германии и Испании могут перенести из Киева во Львов – известна причина
Сборная Украины может провести поединки Лиги наций с Германией и Испанией на фартовом для себя стадионе.
На заседании техногенной комиссии Киевской городской госадминистрации 2 октября были рассмотрены письма УАФ и Минздрава о возможной отмене запрета болельщикам посещать футбольные матчи в Киеве, сообщает Sport.ua со ссылкой на телеграм-канал Динамо Киев Inside.
УЕФА позволил болельщикам посещать международные матчи – есть важный нюанс
Постановление о запрете посещения футбольных матчей зрителями в Киеве остается в силе. Дело в том, что в Украине и Киеве несколько дней подряд устанавливаются антирекорды по количеству заражений коронавирусом.
Таким образом, фактически, решением техногенной комиссии КГГА посещения зрителями матчей в Киеве оказалось под запретом. Однако, в УАФ настойчиво хотят провести матчи с болельщиками, ссылаясь на рекомендации УЕФА, отдельный европейский опыт и успехи в проведении матчей со зрителями.
Рассматривается вариант переноса предстоящих матчей сборной Украины во Львов, где местные власти предварительно любезно дали добро на заполнение зрителями 30% мест на Арене Львов. В ближайшие дни УАФ должна объявить свое окончательное решение.
Напомним, 10 и 13 октября сборная Украины в Киеве сыграет против Германии и Испании соответственно.
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