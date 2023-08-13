Диего Коста нашел новый клуб после провала в АПЛ
12:12 - Читати українською
Бывший форвард Челси, Атлетико и ряда других клубов Диего Коста в очередной раз сменил клубную прописку.
Ботафого объявил о подписании 34-летнего Диего Косты, который завершил сотрудничество с Вулверхэмптоном.
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Контракт с бывшим форвардом сборной Испании рассчитан до конца 2023 года. За свою карьеру Коста немало сыграл за Атлетико и Челси. Также выступал за Брагу, Вальядолид, Сельту, Атлетико Минейру.
В прошлом сезоне Диего сыграл в 25 матчах за Вулверхэмптон, в которых забил лишь 1 гол.
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