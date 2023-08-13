Официальный сайт английского клуба сообщил о переходе 27-летнего форварда. Адама Траоре подписал контракт с Фулхэмом на два сезона – до 2025 года с возможностью продлить еще на 12 месяцев.

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Испанец перешел к "белым" в статусе свободного агента после того, как его контракт с Вулверхэмптоном закончился. В прошлом сезоне АПЛ Адама провел 34 матча в составе "волков", отличившись 2 голами и 3 ассистами.

Напомним, что Траоре вернулся в Вулверхэмптон после неудачной поездки в Барселону в сезоне 2021/22.

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