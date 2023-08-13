Колишній форвард Челсі, Атлетіко та низки інших клубів Дієго Коста вкотре змінив клубну прописку.

Ботафого оголосив про підписання 34-річного Дієго Кости, який завершив співпрацю з Вулверхемптоном.

Екс-нападник Барселони перейшов у Фулхем

Контракт з колишнім форвардом збірної Іспанії розрахований до кінця 2023 року. За свою кар'єру Коста чимало зіграв за Атлетіко та Челсі. Також виступав за Брагу, Вальядолід, Сельту, Атлетіко Мінейру.

У минулому сезоні Дієго зіграв у 25 матчах за Вулверхемптон, в яких забив лише 1 гол.

Ідеальний союз Реала, МЮ доріс до нового голкіпера, чудова робота босів Зінченка – огляд найкращих трансферів літа-2023