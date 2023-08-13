Дієго Коста знайшов новий клуб після провалу в АПЛ
12:12 - Читать на русском
Колишній форвард Челсі, Атлетіко та низки інших клубів Дієго Коста вкотре змінив клубну прописку.
Ботафого оголосив про підписання 34-річного Дієго Кости, який завершив співпрацю з Вулверхемптоном.
Екс-нападник Барселони перейшов у Фулхем
Контракт з колишнім форвардом збірної Іспанії розрахований до кінця 2023 року. За свою кар'єру Коста чимало зіграв за Атлетіко та Челсі. Також виступав за Брагу, Вальядолід, Сельту, Атлетіко Мінейру.
У минулому сезоні Дієго зіграв у 25 матчах за Вулверхемптон, в яких забив лише 1 гол.
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