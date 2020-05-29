Диего Коста может загреметь в тюрьму за экономическое преступление

Форвард мадридского Атлетико Диего Коста обвинен в уклонении от уплаты налогов и может попасть в тюрьму.

Скандальный нападающий может оказаться за решеткой, сообщает AS.

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Прокурор обвинил Косту в неуплате налогов в 2014 году на 1 млн евро и озвучил свои требования относительно наказания. Форварду грозит 6 месяцев тюрьмы и штраф в размере 500 тысяч в евровалюте. Судебное заседание по этому делу запланировано на следующую неделю.

К слову, в нынешнем сезоне Диего Коста провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил лишь 2 мяча.

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