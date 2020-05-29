Дієго Коста може загриміти до в'язниці за економічний злочин

Ліга чемпіонів — 17:47 177
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Фінал Ліги чемпіонів може пройти в Лісабоні
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Австрія продовжила контракт з головним тренером – вона зіграє з Україною на Євро-2020Євро-2020 — 17:21 149
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Суддю, який губив Динамо і Шахтар, заарештували на вечірці з кокаїном, зброєю і повіями – "небачений скандал"Україна — 15:00 4995
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УЄФА аналізує план B догравання Ліги чемпіонів – Стамбул сенсаційно може втратити статус господаря фіналуЛіга чемпіонів — 13:23 879
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Тете заговорив про трансфер з Шахтаря – 2 топ-чемпіонати в пріоритетіУкраїна — 12:40 2299