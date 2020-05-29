Дієго Коста може загриміти до в'язниці за економічний злочин

Форвард мадридського Атлетіко Дієго Коста звинувачений в ухилянні від сплати податків та може потрапити до буцегарні.

Скандальний нападник може опинитися за ґратами, повідомляє AS.

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Прокурор звинуватив Косту в несплаті податків у 2014 році на 1 млн євро і озвучив свої вимоги щодо покарання. Форварду загрожує 6 місяців у в'язниці та штраф у розмірі 500 тисяч у євровалюті. Судове засідання у цій справі заплановане на наступний тиждень.

До слова, в нинішньому сезоні Дієго Коста провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив лише 2 м'ячі.

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